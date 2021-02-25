Названа выгода от коронавируса для «компаний-зомби»

Масштабные денежные вливания в экономику ЕС и помощь бизнесу, которую оказали правительства европейских стран во время пандемии коронавируса, вероятно, оказались выгодны так называемым «компаниям-зомби». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу департамента конкуренции ЕС Оливье Герсена.

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Речь идет о публичных компаниях, которым как минимум 10 лет и у которых процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов. Другими словами, «компании-зомби» — это предприятия, которые постоянно нуждаются в финансовых вливаниях, чтобы продолжать деятельность.

Как пояснил Герсен, обычно европейские регуляторы следят за тем, чтобы финансовая помощь не уходила убыточным компаниям. Однако в прошлом году ограничения были ослаблены. В итоге государственную поддержку в числе прочих получили и предприятия, которые в стандартной ситуации не могли бы рассчитывать на денежные вливания. В результате во многих государствах ЕС уровень банкротств в 2020 году оказался ниже, чем в предшествующие годы, сказал Герсен.

В ноябре агентство писало, что из-за подобных «компаний-зомби» под угрозой оказалась экономика США. Из трех тысяч крупнейших публичных предприятий страны по крайней мере 200 пополнили ряды «зомби» с начала пандемии. За это время нерентабельные фирмы накопили долгов на 1,4 триллиона долларов.