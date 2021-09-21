Российскую экономику сочли условно выигравшей от коронавируса

Российская экономика вышла из коронавирусного 2020 года в условном плюсе. К такому выводу пришли Лучиана Ювеналь из Международного валютного фонда (МВФ) и Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе в работе «Внешние счета и кризис COVID-19», пишет «Коммерсантъ».

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По подсчетам аналитиков, Россию можно считать условно выигравшей в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств по итогам 2020 года. Уточняется, что страна закончила год с приростом в 40 миллиардов долларов в основном за счет прироста резервов Центробанка.

По мнению российских властей, отечественная экономика вот-вот восстановится от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как считает, например, помощник президента Максим Орешкин, стране осталось сделать буквально пару шагов для того, чтобы ВВП достиг докризисных показателей.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.