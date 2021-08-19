В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии

Экономика России уверенно проходит трудный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Об этом пишет японское издание JB Press.

Автор Тэцуя Умэцу отметил, что в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями, как и все мировые державы. «Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами, раны были не столь глубокими», — считает он.

По мнению Умэцу, благодаря решению властей не останавливать промышленное производство, во многих регионах удалось сравнительно легко пережить падение экономических показателей.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Хрупкий калий. Почему интересы одного бизнесмена могут навредить интересам России

Однако автор подчеркнул, что в российской экономике есть направления, над которыми еще стоит поработать правительству и Центробанку.

По мнению российских властей, отечественная экономика вот-вот восстановится от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как считает, например, помощник президента Максим Орешкин, стране осталось сделать буквально пару шагов для того, чтобы ВВП достиг докризисных показателей.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.