Российских экономистов призвали «не уподобляться политбюро»

Глава «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что не следует оценивать рост реальных доходов населения вне зависимости от роста экономики. По его мнению, предполагаемый рост ВВП поможет России стать государством, которой сокращает отрыв от лидеров, передает РБК.

Задорнов призвал российских экономистов «не уподобляться советскому политбюро», при котором обещанный рост экономики не давал гражданам «никакого прока». Рост показателей должен сопровождаться улучшением жизни людей, уверен он.

«Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались», — подчеркнул глава «Открытия».

Банкир подчеркнул, что рост реальных доходов без роста ВВП невозможен. Однако для устойчивых изменений необходимы и долгосрочные меры, а не «разовые» решения.

«Поэтому нельзя какой-то один показатель ставить во главу угла. Не будет роста доходов населения — не будет хорошего социального настроения, если экономика не растет», — заключил Задорнов.