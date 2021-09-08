Кудрин нашел риски для доходов России

Изменения, с которыми мир столкнется из-за перехода к «зеленой», безуглеродной экономике, по масштабу сравнимы со следствиями изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе пленарной сессии «Московского финансового форума». Трансляция велась на YouTube.

Кудрин находит, что новые тенденции создают определенные риски для России. Как напомнил глава Счетной палаты, мир уже активно переходит к углеродной нейтральности. «Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике. И нам будет сложно поставлять свои углеводороды на мировые рынки», — сказал Кудрин.

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Он объяснил, что по сценарию углеводородной нейтральности экспорт должен будет сократиться вплоть до 70 процентов. По словам Кудрина, риски для доходной базы бюджетной системы присутствуют уже в ближайшие десять лет.

В июле потенциальные потери страны из-за отказа мировой экономики от углеводородов оценил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его словам, государство может лишиться десяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

