Кудрин назвал госкорпорации проблемой для России

Большое число госкорпораций в России негативно отражается на конкуренции. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме, передает ТАСС. Он призвал обеспечить условия для прихода частных инвесторов.

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«У нас что не очередная государственная, национального масштаба проблема, мы создаем новую госкорпорацию», — сказал Кудрин. По его словам, «госкорпорации перекрыли всю площадку у нас в стране», а чтобы реализовать какой-то проект в России, нужно обязательно работать с госкомпанией. Глава Счетной палаты считает, что в стране плохой инвестиционный климат. Объем частных вложений вырастет, если предоставить бизнесу больше свободы, отметил Кудрин.

Определение госкорпорации прописано в федеральном законе «О некоммерческих организациях». Согласно документу, госкорпорации создаются для реализации тех или иных полезных функций — социальных, общественных или управленческих. Контроль за их деятельностью осуществляет Счетная палата. В конце марта она сообщила, что нашла нарушения в «Роскосмосе» на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

В начале сентября Кудрин призвал сократить участие госсектора в экономике России. Он упрекнул госкомпании в бюрократичности, из-за чего они редко становятся экономическими и инновационными драйверами. Основным акционером госкомпаний выступает государство. Кудрин напомнил, что в десятке крупнейших российских компаний только четыре — частные, в отличие от США, где нет ни одной подобной компании. Считается, что частные компании работают эффективнее государственных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют проводить приватизацию.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что не видит смысла в предложении Минфина повысить налоги и проиндексировать акцизы, поскольку подобные меры себя исчерпали. Он также напомнил, что в 2018 году правительство пообещало шесть лет не менять налоги.