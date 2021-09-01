В России изменят правила начисления детских пособий

«Известия»: Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет

Минтруд России прорабатывает изменения в правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Об этом газете «Известия» рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

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Новшества предполагают изменения в постановление кабмина, согласно которым отсутствие дохода во время беременности не будет причиной отказа в господдержке. Как пояснила Баталина, если женщина до беременности не работала, то в этот период ей сложно найти рабочее место. «Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы», — добавила замминистра.

Баталина отметила, что данная проблема еще больше обострилась на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что изменения в правила предоставления социальных выплат вступят в силу до конца 2021 года.

Ранее депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить тратить детские пособия на покупку сигарет и алкогольных напитков. Для того, чтобы контролировать расходы родителей, депутаты из Кургана предлагают перечислять пособия для ребенка на электронный счет — переводы с него будут отслеживаться.