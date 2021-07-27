В Госдуму внесли законопроект о запрете тратить детские пособия на ряд товаров

Депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить тратить детские пособия на покупку сигарет и алкогольных напитков. Текст документа опубликован на сайте думской электронной базы данных.

Согласно документу, изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В Курганской областной Думе считают, что детское пособие может быть потрачено только на товары и услуги, которые предназначены для ребенка.

Для того, чтобы контролировать расходы родителей, депутаты из Кургана предлагают перечислять пособия для ребенка на электронный счет — переводы с него будут отслеживаться.

В пояснительной записке сказано, что законопроект поможет защитить права и законные интересы несовершеннолетних.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить женщинам за рождение и воспитание детей. Так он ответил на призыв председателя ЛДПР Владимира Жириновского ограничить количество детей в семьях в России.