В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию

Фракция «Единая Россия» выступила с предложением компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации. Об этом пресс-служба партии сообщила в Telegram-канале.

Речь идет о тех россиянах, кто проводил работы за свой счет, после того как президент России Владимир Путин поддержал предложение партии и дал в ходе послания Федеральному Собранию поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты. В правительстве поддержали инициативу партии.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, программа социальной газификации была анонсирована еще 21 апреля, но так и не была принята, из-за чего люди, претендовавшие на получение льгот, были вынуждены закупать оборудование и устанавливать его за свой счет. Руководство партии предложило полностью возместить этим гражданам потраченные средства.

7 июля президент России Владимир Путин распорядился, чтобы первый заместитель его администрации Сергей Кириенко подготовил поручение «Газпрому» о приоритетной газификации в рамках программы «Чистый воздух» городов, которые относятся к числу наиболее экологически неблагополучных. Среди них, в частности, Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил и Омск.

