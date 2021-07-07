Путин поручил подготовиться к газификации 12 городов

Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко подготовить задачи для «Газпрома» по газификации городов в рамках программы «Чистый воздух», сообщает «Интерфакс».

Соответствующую просьбу в ходе совещания высказал глава Минприроды России Александр Козлов. В частности, речь идет о приоритетной газификации 12 городов, которые относятся к числу экологически неблагополучных. Среди них, в частности, Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил и Омск.

Путин ответил, что обратит на это внимание «Газпрома» и попросит своего заместителя подготовить соответствующее поручение.

30 июня Владимир Путин, отвечая на обращения граждан во время прямой линии, пообещал обязательную реализацию закона о бесплатном газопроводе до границ участка. Этот закон был принят по инициативе «Единой России». Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.