В Госдуме предложили платить женщинам за рождение и воспитание детей

Народ России с незапамятных времен считал, что многодетность — это хорошо. При этом государству стоит поддержать выбор российского народа и, к примеру, выплачивать женщинам зарплаты за рождение и воспитание детей. Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал призыв председателя ЛДПР Владимира Жириновского ограничить количество детей в семьях, передает «Общественная служба новостей».

По мнению парламентария, лидеру ЛДПР следует прекратить читать труды по теории «Золотого миллиарда». Милонов уверен, что каждый народ — китайцы, японцы, малайзийцы, американцы или канадцы и эстонцы — должен решать, как ему лучше жить.

Милонов добавил, что свой выбор Россия сделала давно. По словам парламентария, в ценностях русского народа с незапамятных времен всегда было деторождение, а «многодетные семьи всегда пользовались почетом и уважением со стороны общества».

Государство при этом должно поддерживать выбор русского народа, отметил Милонов. В частности, он предложил принять специальный закон, согласно которому многодетные женщины приравнивались к государственным служащим и им полагалась зарплата за рождение и воспитание детей. Такая программа может стать инвестиционной, подчеркнул депутат.

«Дети — это будущее нашего государства. Дети — это будущие президенты, будущие министры, будущие депутаты, будущие военные, космонавты и солдаты нашей армии. И чем больше будет россиян, тем сильнее и крепче будет наша страна», — сказал он.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что человечеству нужно стремиться к тому, чтобы в каждой семье был всего один ребенок, тогда рост населения на Земле остановится, и все будут жить хорошо. Он привел в пример Китай, где семьям разрешили иметь трех детей. Однако, считает Жириновский, руководство Поднебесной в этом решении исходит из экономики, а не из интересов женщин. «Китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц"»,— добавил Жириновский.

О том, что китайским семьям разрешили иметь трех детей, сообщалось в мае. Отмечалось, что это станет значительной переменой во внутренней политике страны.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы.