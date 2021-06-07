Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях

Человечеству нужно стремиться к тому, чтобы в каждой семье был всего один ребенок, тогда рост населения на Земле остановится, и все будут жить хорошо. К этому в своем Telegram-канале призвал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Он привел в пример Китай, где семьям разрешили иметь трех детей. По словам политика, Пекин думает только о технических вопросах: кто будет работать и кем заменить уходящих на пенсию. «Но руководство и Китая, и других стран должно исходить, прежде всего, из интересов женщин, а не одной только экономики. (...)> А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц"», — добавил Жириновский, отметив, что «само население этого не хочет».

Если же в семьях будет по одному ребенку, на Земле останется миллиард или 500 миллионов человек, и они будут жить хорошо, утверждает депутат.

«А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров?» — спросил политик.

В таком случае, по его мнению, планета будет задыхаться от вредных выбросов и войн, а миллионы людей — голодать и бедствовать. «Мы не хотим такого будущего для человечества», — заключил Жириновский.

О том, что китайским семьям разрешили иметь трех детей, стало известно в мае. Сообщалось, что это станет значительной переменой во внутренней политике страны.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы.