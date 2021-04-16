Китайцев призвали рожать назло США

Центробанк Китая призвал граждан рожать назло США. Регулятор уверен, что нужно отказаться от политики контроля рождаемости из риска отстать от США на фоне старения населения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В противном случае население КНР рискует сократиться на 32 миллиона человек до 2050 года (тогда как в США станет на 50 миллионов больше граждан). При таком сценарии Китай потеряет свое экономическое преимущество и отстанет не только от США, но и от других западных стран из-за недостатка людей трудоспособного возраста. «Либерализация рождаемости должна произойти сейчас, когда некоторые жители все еще хотят иметь детей, но не могут. Бесполезно его либерализовать, когда никто не хочет иметь детей», — заключили в Центробанке.

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По данным Государственного статистического управления КНР, в первом квартале текущего года китайская экономика выросла на рекордные 18,3 процента. Увеличение ВВП объяснили преодолением пандемии коронавируса. На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе, повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей.

Сейчас в Китае живет почти 1,4 миллиарда человек, с 2016 года жителям Китая можно заводить не более двух детей. Но власти уже задумались, что политику рождаемости нужно пересмотреть. В начале 2020 года стало известно, что Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население страны быстро стареет.

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