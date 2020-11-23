Китайцев попросят больше рожать

В Китае решили скорректировать политику уменьшения рождаемости. Так, в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы граждан страны попросят больше рожать. Об этом пишет China Daily.

«Универсальная политика второго ребенка ни в коем случае не будет концом оптимизации политики планирования семьи. Будет внедрена более инклюзивная демографическая политика, направленная на повышение рождаемости, качества рабочей силы и структуры населения», — сказал Юань Синь, вице-президент Китайской ассоциации народонаселения.

Он также подчеркнул, что в последние десятилетия политика в области демографии была направлена на поощрение меньшей рождаемости. Этому способствовали и соответствующие меры в социальной и экономической областях.

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В настоящее время специалисты обсуждают ослабление такой политики. В частности, решается вопрос о том, будет ли разрешено китайским парам иметь до трех детей или же политика ограничения рождаемости будет отменена.

По словам Синя, новые правила следует вводить на основе ситуации в конкретном регионе. «Мы обнаружили, что в некоторых бедных районах на Западе люди все еще одержимы идеей иметь больше детей, поэтому более мягкая политика планирования семьи может означать для них больше детей и затруднить им выход из нищеты», — пояснил он.

В январе текущего года сообщалось, что в Китае рекордно упала рождаемость. Сокращается и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за прошлый год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население страны быстро стареет.