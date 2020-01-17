Китайцы родили рекордно мало детей

Рождаемость в Китае в 2019 году упала до самого низкого уровня за 70 лет. Об этом свидетельствую данные Национального бюро статистики, передает Bloomberg.

Как сообщается, число родившихся на тысячу человек снизилось до 10,48 — самого низкого уровня по меньшей мере с 1949 года. Всего в стране за год появилось 14,65 миллиона детей, что на 580 тысяч меньше, чем годом ранее.

Сокращается и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за прошлый год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население Китая быстро стареет — темпы превышают большинство развитых стран мира. Доля людей старше 65 лет за год выросла с 11,9 до 12,6 процента.

Власти Китая сейчас обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы и средств пенсионного фонда. В настоящее время мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

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Как отметил профессор социологии в Калифорнийском университете в Ирвине Ван Фэн (Wang Feng), падению рождаемости способствуют в том числе массовая внутренняя миграция, быстрая урбанизация, местная культура труда, высокая стоимость жилья и образования, а также дискриминация по половому признаку. Демограф из Гуандуна Хэ Яфу (He Yafu) в свою очередь считает, что даже если правительство снимет все ограничения на рождение детей, то это не слишком сильно повлияет на ситуацию, поскольку лишь малая часть семей хочет иметь трех и более детей.

В январе 2019-го сообщалось, что население Китая сократилось впервые за 70 лет. В 2018 году в стране умерло на 1,27 миллиона человек больше, чем родилось. В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название «Одна семья — один ребенок». В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако результат по рождаемости не оправдал ожиданий.

По прогнозу ООН, к 2050 году численность населения Земли вырастет до 9,7 миллиарда человек. К концу столетия рост населения станет более умеренным: на Земле будут проживать около 11 миллиардов человек.

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