Предсказана численность населения Земли к концу века

Организация объединенных наций (ООН) представила прогноз о численности населения Земли к 2050 году. Соответствующий доклад доступен на ее сайте.

Отмечается, что к середине 21 века население планеты вырастет до 9,7 миллиарда человек. К концу столетия рост населения станет более умеренным: на Земле будут проживать около 11 миллиардов человек.

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Индия уже к 2027 году перегонит Китай по численности живущих на территории страны, сказано в докладе. Кроме того, значительный прирост населения ожидается в Нигерии, Пакистане, Демократической Рреспублике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США. Самый резкий рост числа жителей прогнозируется в Африке.

В январе сообщалось, что население Китая сократилось впервые за 70 лет. В 2018 году в Китае умерло на 1,27 миллиона человек больше, чем родилось. В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название «Одна семья — один ребенок». В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

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