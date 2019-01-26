России предсказали рост населения

К 2036 году население России составит 153,2 миллиона человек. Соответствующий прогноз опубликовал Росстат, передают «Известия».

Цифры, озвученные ранее вице-премьером Татьяной Голиковой о росте численности россиян с 2023-2024 года, соотносятся с обновленным оптимистичным прогнозом Росстата. Отмечается, что правительство предполагает максимально благоприятное сценарий развития событий.

В 2018 году наибольшее влияние на снижение численности населения повлияло фактическое уменьшение рождаемости и миграционного прироста.

23 января стало известно, что население России сократилось впервые за 10 лет. По данным на 1 января, в стране проживает около 146 миллионов 793,7 тысячи человек, что на 86,7 тысячи меньше, чем годом ранее.

Ранее Голикова на Гайдаровском форуме рассказала, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах.

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