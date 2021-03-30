Россиянам напомнили о прекращении некоторых детских выплат

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что у россиян с детьми до восьми лет остается два дня, чтобы оформить детские пособия в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ПФР по Новосибирской области.

«Обращаем ваше внимание, что 31 марта 2021 года — последний день приема Пенсионным фондом заявлений на единовременную выплату семьям с детьми по Указу Президента РФ от 17 декабря 2020 в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении. Там пояснили, что пособие выплачивалось вне зависимости от доходов семьи.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане с детьми до восьми лет получат единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей. Глава государства анонсировал их во время ежегодной пресс-конференции. Он также выразил сожаление из-за отсутствия массовых мероприятий в честь Нового года из-за пандемии и заявил, что страна и государство решили сделать детям подарок.