В «Роскосмосе» нашли нарушения на 30 миллиардов рублей

Счетная палата по итогам 2020 года нашла в «Роскосмосе» нарушения на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин, передает ТАСС во вторник, 23 марта.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — отметил Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре 2018 года Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В январе того же года Минфин признал госкорпорацию худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов. Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от «Роскосмоса».