Кудрин рассказал о переезде c Путиным в Москву в 1990-х

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о переезде президента России Владимира Путина в Москву в 1990-х годах, который произошел практически одновременно с его приездом. Он поделился воспоминаниями в интервью «Коммерсанту».

Так Кудрин ответил на вопрос журналиста о том, кто из них с Путиным раньше перебрался в Москву.

«Если строго, мы с Путиным приехали. Я могу напомнить, что я был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, но уже в последний момент работы в Петербурге, и Путин был первым замом мэра Санкт-Петербурга. Мы подали в отставку то ли через день, то ли через два-три дня после проигрыша Собчака на выборах. Мы подали в отставку одновременно. Это был примерно июль, а я переехал в Москву в августе. В общем, мы приехали практически одновременно», — сказал глава Счетной палаты.

В этом же интервью Кудрин заявил, что одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики. По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.

Также он рассказал о личном подвиге на посту министра финансов: он считает достижением отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.