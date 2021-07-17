Кудрин рассказал о личном подвиге

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Коммерсанту» рассказал о личном подвиге на посту министра финансов, которым он гордится.

Главным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.

«Я мечтал, когда станет полноценным конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный". Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает потому, что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне», — рассказал он.

Ранее он заявил, что одной из причин развала СССР стало затягивание в проведении реформ и перестройке плановой экономики. По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.