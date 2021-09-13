Патриарх Кирилл связал духовное возрождение России с заслугами «Газпрома»

Духовное возрождение России стало возможно, в том числе, благодаря энергетическому сектору российской промышленности, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости. Большую роль в развитии страны при этом сыграли заслуги «Газпрома», указал он.

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики сыграл огромную, может быть, решающую роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша», — пояснил патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) полагает, что без «первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах», вероятно, нельзя было бы обеспечить материальных ценностей, необходимых для поддержания экономики и обеспечения уровня жизни жителей страны.

«Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры (...). И в этом процессе очень большую роль сыграл "Газпром" и играет до сих пор, и вообще энергетика», — пояснил глава РПЦ.

Он провел малое освящение Архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге в присутствии главы газовой компании Алексея Миллера, участвовавшего в восстановлении храма. Патриарх Кирилл наградил его и главу «Газпром инвест» Вячеслава Тюрина грамотами, а также поблагодарил «за все то, что они сделали для отечества».