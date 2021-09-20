Назван срок исчерпания запасов нефти и газа в России

Запасов нефти в России хватит на 30 лет, а запасов газа — на 70 лет при текущих темпах добычи. Такой срок называет агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию «Росгеологии».

Материалы по теме Трубы текут. Как Латвия присвоила тонны белорусской нефти на десятки миллионов евро Черное море. Что грозит Каспийскому трубопроводному консорциуму за аварию под Новороссийском

За последние 25 лет в России открыто в десять раз меньше новых запасов, чем за предыдущие 25 лет, сообщили в ведомстве. Запасы на многих месторождениях советских времен исчерпываются. Добывающий сектор обеспечивает более 70 процентов экспортных доходов страны, поэтому поддержание добычи — стратегическая задача России, отметили в «Росгеологии». Ожидается, что до 2036 года нефтегазовые доходы будут приносить в бюджет 8-10 триллионов рублей ежегодно.

В середине сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер привел более оптимистичные данные по запасам газа в России. По его словам, добыча не остановится в течение ста лет, а некоторые месторождения, разрабатываемые компанией на Ямале, смогут работать до 2132 года.

Ранее в Роснедрах озвучили прогнозы по нефти, также отличающиеся от ожиданий «Росгеологии», но в сторону уменьшения. Там считают, что рентабельных запасов нефти в России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год. Самый перспективный регион для разведки — Западная Сибирь. Нефтяные месторождения в Восточной Сибири пока не привлекают участников рынка из-за слабо развитой инфраструктуры.