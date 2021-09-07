В Госдуме рассказали об опасных последствиях роста цен на нефть

Резкий рост цен на нефть всегда является кратковременным, а последующий спад плохо отражается на инвестиционных проектах. Россия совместно со странами ОПЕК должна поддерживать стабильность цен, ведь в противном случае это может привести к кризису всего рынка. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Обрушить нефтяной рынок может цена на нефть выше 100 долларов за баррель. Об этом сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — заявил Алекперов.

Инфляция, как потрясение для рынка нефти

По словам Гутенева, после мирового кризиса восстановление экономики идет быстрыми темпами, а иногда даже слишком быстрыми, что потенциально может заставить подскочить цены на нефть.

«Соглашение, заключенное со странами ОПЕК, формирует небольшой дефицит ценного сырья. Вопреки общему мнению, нам невыгодно, чтобы цены были избыточно высокими, потому что такой подъем всегда является кратковременным. В этот период более привлекательными для инвесторов становятся маржинальные отрасли. Но за этим подъемом следует неизбежный спад, что плохо для инвестиционных проектов в целом», — объяснил депутат.

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Политик отметил, что авторитет России в диалоге со странами ОПЕК дает возможность скорректировать политику добычи и ценообразования на ценное сырье. Именно это поможет гарантировать стабильности рынка и не допустить резкого скачка цен.

«Избыточный рост цен на сырье автоматически приводит и к росту себестоимости услуг. Например, логистических затрат, ведь перемещения неизбежно связаны со стоимостью углеводородов, а раскачивать маховик инфляции сейчас очень опасно. Он и так раскручен из-за того, что в кризисный период эмиссионные валюты штамповались бесконтрольно. Инфляция в США, например, уже достигла порядка восьми процентов, а дальнейший ее рост чреват серьезными потрясениями для рынка», — заметил Гутенев.

Депутат заключил, что совместные действия нефтедобывающих стран способны мягко регулировать цены так, чтобы не допустить избыточного роста, перепроизводства и следующей продажи ценного сырья за бесценок.