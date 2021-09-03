Российский миллиардер предсказал ненужность газа

Природный газ может быть невостребован уже в 2030-2035 годах из-за энергоперехода, предсказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Он призвал как можно скорее продать российский газ за рубеж, передает ТАСС.

«Надо монетизировать сейчас. Монетизировать Тамбейскую группу надо через сжиженный природный газ (СПГ)», — отметил миллиардер, комментируя нежелание «Газпрома» продать «Новатэку» Тамбейскую группу месторождений. Ее развитием занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». Изначально на это месторождение претендовал «Новатэк» для своих СПГ-проектов.

Михельсон считает, что реализовывать газ Тамбейского месторождения нужно именно через СПГ, а не через трубопроводы, как предлагает «Газпром», имеющий до 2028 года лицензию на разработку этого месторождения. Новатэк» — второй по объемам добычи российский производитель природного газа и главный конкурент «Газпрома».

Не только от газа может отказаться мир в ближайшее время. Половина запасов нефти рискует оказаться невостребованной после 2030 года, предсказал ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его мнению, большая часть европейской нефтегазовой отрасли может даже «отмереть» из-за введения углеродного налога.