Российский мегапроект пострадал из-за отечественного оборудования

Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ», один из главных российских арктических мегапроектов, продолжает страдать из-за плохого качества отечественного оборудования. Об этом на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, передает РБК.

Компания контролирует 50,1 процента завода. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на предприятия достигло 20 миллионов тонн в год, однако, как заявил Михельсон, работе серьезно мешают проблемы на четвертой линии производства — единственной, что была построена по российской технологии «Арктический каскад».

Линия запущена только в мае текущего года и «работает плохо». По словам главы «Новатэка», претензии имеются буквально ко всем поставщикам оборудования. Часть из них будет переведена в финансовую плоскость.

«Надо признать, что нашим заводам-производителям еще учиться и учиться делать хорошую продукцию», — подчеркнул миллиардер. По его словам, периодически четвертая линия останавливается из-за проблем с оборудованием, по сути, его нужно «довести до ума».

Еще в июне Михельсон высказывался об «Арктическом каскаде» куда более мягко. Тогда он признавал, что какие-то остановки для доработки и отладки будут необходимы в течение двух месяцев, а в целом для оценки надо «годочек на ней поработать». О финансовых претензиях к производителям на тот момент речь не шла.

Новатэк является крупнейшим независимым производителем природного газа в России и главным конкурентом «Газпрома». Михельсон входит в тройку богатейших россиян по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI).