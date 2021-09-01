Российские миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 40,05 миллиарда долларов за январь-август этого года, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (второе место рейтинга). Его капитал вырос на 6,99 миллиарда долларов — до 31,8 миллиарда. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (третье место в списке) стал богаче на 5,83 миллиарда долларов (теперь у него 28,9 миллиарда долларов).

Первое место среди российских миллиардеров осталось у основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина, с начала года его капитал вырос на 2,48 миллиарда долларов (до 32,5 миллиарда). Четвертое место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на 4,59 миллиарда (до 28,4 миллиарда).

В десятку также попали владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (плюс 4,94 миллиарда долларов), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (рост на 3,85 миллиарда долларов). Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с начала года потерял 542 миллиона долларов. Сейчас его состояние оценивается в 20,6 миллиарда долларов.

На восьмом и девятом месте оказались Роман Абрамович (Evraz) и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Больше всех денег потерял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — 979 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов экономики России.