Аналитик оценил совокупное богатство российских миллиардеров

Совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. К этому выводу пришел руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Аналитик подсчитал, что на долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов от всего размера ВВП России. У ближайшего преследователя по этому показателю — Швеции — миллиардеры владеют состоянием порядка 30 процентов. На третьем месте оказались миллиардеры из Индии и США (по 19 процентов).

3 мая стало известно, что самым богатым человеком в России оказался владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом отмечается, что с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.

Ранее самым богатым человеком в стране называли председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место, уступая основному бенефициару Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину (28,4 миллиарда долларов).