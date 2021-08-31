Топ-менеджеры российских банков стали богаче

Крупнейшие российские банки повысили объемы вознаграждений топ-менеджеров в первом полугодии 2021 года. Такой вывод сделал «Коммерсантъ», изучив банковские квартальные отчеты по ценным бумагам. Эксперты констатируют обострение борьбы за талантливых сотрудников.

Наибольшие выплаты зафиксированы в Альфа-банке — 4 миллиарда рублей (рост в 2,1 раза за год), «Газпромбанке» — 3,2 миллиарда рублей (в 5 раз) и ВТБ — 1,6 миллиарда рублей (в 5,8 раза). В Альфа-банке стремительное увеличение вознаграждений объяснили «реализацией программы долгосрочной мотивации». В ВТБ отметили, что выплаты росли за счет переноса прошлогодних премий, замороженных из-за пандемии COVID-19.

Значительные суммы выплатили Тинькофф-банк (203,2 миллиона рублей), СМП-банк (95,1 миллиона рублей), МКБ (669,5 миллиона рублей), банк «Санкт-Петербург» (203,7 миллиона рублей) и ЮниКредит Банк (172,1 миллиона рублей). В Сбербанке выплаты составили 787,9 миллиона рублей, но рост — лишь 8 процентов.

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В двух банках сократили траты на вознаграждение членов правления: в Совкомбанке — до 251,9 миллиона рублей (на 32,4 процента) и Россельхозбанке — до 337,9 миллиона рублей (на 28,3 процента). Промсвязьбанк и банк «Россия» не раскрыли данные отчетов.

Эксперты называют увеличение выплат топ-менеджерам общим трендом. После стагнации в первой половине 2020 года из-за пандемии банки возобновили гонку за талантами, считает основатель рекрутинговой компании Mysearch Маша Янковская. Ключевые сотрудники приносят компаниям столько денег, что выгоднее повысить им зарплату, чем искать новые кадры. При этом рост вознаграждений затрагивает в основном наиболее ценных работников.

В середине августа портал Superjob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий. Первое место заняли программисты — средняя зарплата составляет 400 тысяч рублей в месяц. В лидерах оказались руководители среднего звена в HR-сфере (120 тысяч рублей), работники сферы производства (360 тысяч рублей), маркетинга (180 тысяч рублей) и продаж (100 тысяч рублей).

