Названы вакансии в России с зарплатой в 400 тысяч рублей

Топ самых высокооплачивемых вакансий в первой декаде августа в большинстве регионов России возглавили программисты. Об этом говорится в исследовании Superjob.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Их зарплата достигает 400 тысяч рублей (вакансии Senior Java разработчик, IOS developer и другие). Высокую оплату труда предлагают и руководителям среднего звена в HR-сфере (до 120 тысяч рублей), в производстве (до 360 тысяч рублей), маркетинге (180 тысяч рублей), продажах (100 тысяч рублей).

Среди самых высокооплачиваемых эксперты также назвали вакансии врачей. Медики могут претендовать на заработок от 200 тысяч рублей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде им готовы платить от 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что одну из самых высоких зарплат для пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге.

Также среди самых высокооплачиваемых вариантов названа должность повара в Норильске. Ему предлагают до 240 тысяч рублей за вахту. Около 150 тысяч рублей в месяц может получать геодезист, который готов работать на строительных объектах в Москве и Петербурге.