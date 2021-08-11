Названы вакансии в России с зарплатой в 400 тысяч рублей

Топ самых высокооплачивемых вакансий в первой декаде августа в большинстве регионов России возглавили программисты. Об этом говорится в исследовании Superjob.
Их зарплата достигает 400 тысяч рублей (вакансии Senior Java разработчик, IOS developer и другие). Высокую оплату труда предлагают и руководителям среднего звена в HR-сфере (до 120 тысяч рублей), в производстве (до 360 тысяч рублей), маркетинге (180 тысяч рублей), продажах (100 тысяч рублей).
Среди самых высокооплачиваемых эксперты также назвали вакансии врачей. Медики могут претендовать на заработок от 200 тысяч рублей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде им готовы платить от 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что одну из самых высоких зарплат для пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге.
Также среди самых высокооплачиваемых вариантов названа должность повара в Норильске. Ему предлагают до 240 тысяч рублей за вахту. Около 150 тысяч рублей в месяц может получать геодезист, который готов работать на строительных объектах в Москве и Петербурге.