Названы вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей для российских пенсионеров

Одну из самых высоких зарплат для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работа.ру».
Сервис изучил три тысячи вакансий, на которые согласны брать пенсионеров и предпенсионеров. Некоторые из них — с заработком от 200 тысяч рублей. Так, среди самых высокооплачиваемых вариантов названа должность повара в Норильске. Ему предлагают до 240 тысяч рублей за вахту. Соискатель должен иметь среднее профильное образование, опыт от года, медицинскую книжку, знать требования к качеству приготовления блюд и условиям хранения кулинарных изделий.
Около 150 тысяч рублей в месяц может получать геодезист, который готов работать на строительных объектах в Москве и Петербурге. Сварщик на Ямале с трудоустройством в Уфе может зарабатывать до 135 тысяч рублей за месяц. От 100 тысяч рублей предлагают портному по ремонту одежды в Москве, столько же готовы платить в Казани автомеханику-автослесарю.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Он подчеркнул, что руководство ряда российских регионов стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса, отметил депутат.