В Госдуме уточнили правила социальных доплат для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила правила социальных доплат для пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Она объяснила, что социальная доплата будет выплачиваться всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает величины прожиточного минимума в регионе.

«Социальная доплата к пенсии рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и материального обеспечения пенсионера», — пояснила Бессараб.

Член комитета Госдумы заявила, что с января 2022 года социальная доплата к пенсии будет назначаться без заявления пенсионера в день назначения выплаты.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Фиогенова рассказала о новых выплатах для определенной категории пенсионеров. Она объяснила, что с 2022 года каждый пенсионер будет получать выплаты не ниже регионального прожиточного минимума.

