Эксперт рассказала о новых выплатах для определенной категории пенсионеров

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова назвала определенные категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Финогенова отметила, что с 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. При этом если размер назначенной россиянину выплаты оказывается меньше, то ему будет выплачиваться социальная доплата до минимального значения, подчеркнула она.

Помимо этого, со следующего года можно будет оформить пенсию через портал «Госуслуги», добавила эксперт. Отмечается, что ежегодное подтверждение факта проживания на селе для получения надбавки в размере 25 процентов к фиксированной выплате также больше не потребуется.

Ранее сообщалось, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год намерены оставить на том же уровне, на котором он был установлен на 2021 год. Проект федерального закона, рассчитывающего пенсию, был разработан Минтрудом России и согласован с Минфином, Минэкономразвития, Росстатом и Пенсионным фондом. В пояснительной записке к документу говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев.