Названа категория россиян с минимальной пенсией

Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Елена Беклемышева пояснила, как будет начисляться пенсия самозанятым россиянам. По ее словам, эта категория граждан будет получать минимальную пенсию — социальную, передают «Аргументы и факты».

Эксперт отметила, что размер выплат будет существенно ниже страховых и составит 5796,76 рубля ежемесячно, однако государство гарантирует их мужчинам по достижении 70 лет и женщинам от 65 лет.

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«Если же самозанятый хочет накопить на страховую пенсию, то ему следует вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР. За каждый год страхового стажа необходимо платить страховые взносы в фиксированном размере», — объяснила Беклемышева.

Она добавила, что для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и ежегодно отчислять не менее 32 448 рублей. Это позволит сформировать 1,142 пенсионного коэффициента и год страхового стажа.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила правила социальных доплат для пенсионеров. Она объяснила, что социальная доплата будет выплачиваться всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает величины прожиточного минимума в регионе.

