Составлен рейтинг регионов России с наиболее высокими среднемесячными зарплатами

Росстат назвал регионы России, в которых зафиксировали наиболее высокие среднемесячные зарплаты в начале 2021 года. Лидером рейтинга стала Чукотка, где средний доход жителей достиг показателя в 122,9 тысячи рублей, сообщает RT.

Второе место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 108,4 тысячи рублей. За ним следует Москва (99,5 тысячи рублей), Магаданская область (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (93,4 тысячи рублей).

В топ-10 регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами также вошли Ненецкий автономный округ (90 тысяч рублей), Камчатский край (81 тысяча рублей), Тюменская область с автономными округами (75,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский АО (74,8 тысячи рублей) и Якутия (73,2 тысячи рублей).

При этом наиболее низкие средние зарплаты за первые два месяца этого года зафиксировали в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысячи рублей). Немногим выше показатели наблюдаются в Тамбовской области (29,1 тысячи рублей), Северной Осетии (29,7 тысячи рублей), Ингушетии (30 тысяч рублей), Карачаево-Черкесии (30,1 тысячи рублей) и Мордовии (30,3 тысячи рублей).

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