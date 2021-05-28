Зарплаты российских медиков начнут рассчитывать по-новому

Правительство России планирует запустить в стране новую систему расчета зарплат медицинских работников, пилотный проект запустят в ряде регионов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минтруда.

Как следует из документа, новая система начнет работать в пилотном режиме с ноября 2021-го по март 2023-го в семи российских регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Он начнется в ноябре 2021 года и продлится до марта 2022 года. В этот период работник больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную по новым принципам.

Согласно им, оклады медиков будут рассчитываться в учетом двух новых величин: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не может быть ниже существующего. Саму методику расчета разработают к августу, заявила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова. Она пояснила, что это позволит «выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом».

При этом Маслова указала, что равными коэффициенты в разных регионах не станут и могут различаться в несколько раз. Предварительно рассчитано, что в Москве он составит 3, в Санкт-Петербурге — 2,5, в регионах — 1.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что зарплата медицинских работников в России с 2012 года в среднем, в зависимости от категории, выросла более чем в 2,5 раза. По его словам, у врачей за указанный период рост составил 163 процента — с 34 тысяч рублей в месяц в 2012 году до 90 тысяч рублей в 2020-м. У среднего медперсонала зафиксировано повышение на 139 процентов — с 19 до 40 тысяч. Сильнее всего выросли зарплаты младшего медперсонала — с 11 до 40 тысяч рублей в месяц (плюс 285 процентов).