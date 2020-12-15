Украинские медики пригрозили общенациональной забастовкой из-за низких зарплат

Украинские врачи и медсестры пригрозили устроить общенациональную забастовку, если в проект бюджета страны на 2021 год не будет заложено повышение зарплат медперсоналу, пишет издание «Страна.ua».

По информации портала, 15 декабря в Верховную Раду поступило обращение члена оперштаба по борьбе с COVID-19 Ольги Голубовской. Медик попросила депутатов повлиять на ситуацию с низкими зарплатами врачей и увеличить расходы на здравоохранение.

«Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Вам не стыдно, народные избранники?» — говорится в обращении специалиста. Она подчеркнула, что власти страны в очередной раз пошли по пути финансирования медицины по остаточному принципу.

К требованию Голубовской начали присоединяться медики по всей Украине. Они запустили флешмоб с хештегом «врятуйлікаря» («спаси врача») в социальных сетях и стали массово записывать видеообращения к парламенту и кабинету министров, угрожая забастовкой. «Мой должностной оклад — 5385 гривен (около 14 200 тысяч рублей). С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем», — приводит издание слова врача детской противотуберкулезной больницы Владимира Кудимова.

14 декабря Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) сообщила, что с начала 2021 года больницы и поликлиники страны могут остаться без положенных выплат по программе медицинских гарантий. Причина — нехватка денег на ее обеспечение, так как министерство здравоохранения до сих пор не передало в правительство проект о финансировании программы в 2021 году.

Верховная Рада Украины намерена принять во втором чтении проект госбюджета 15 декабря. Парламентарии заложили на медицину в 2021 году около четырех процентов ВПП. Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что система здравоохранения в стране абсолютно не развита, а граждане получают медицинскую помощь вопреки государству. Он заключил, что в республике еще существуют «очаги оказания медицинской помощи», но держатся они исключительно на инициативе медперсонала.