Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц

С начала 2021 года работодатели предложили россиянам около 2,5 тысяч вакансий с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

В исследовании уточняется, что в настоящее время россиянам доступно около тысячи вакансий со сравнимой заработной платой. 47 процентов из них предполагают занятость в Москве и Московской области, 33 процента — в Краснодарском крае, 8 процентов — в Санкт-Петербурге, по 2 процента в Татарстане и Свердловской области. Оставшиеся 8 процентов распределяются между регионами страны.

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Зарплаты от 500 тысяч рублей предлагаются в сферах продаж, строительства и недвижимости, высшего менеджмента и IT. 8 процентов вакансий — это удаленная занятость, а каждая десятая требует знания английского языка.

В первую десятку работ с «космическими» зарплатами вошли ставки брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до налоговых вычетов), гендиректора международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона соответственно), директора по развитию рекламного бизнеса (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей).

Также на оклады свыше 500 тысяч рублей могут рассчитывать стоматолог-ортопед (до 750 тысяч рублей чистыми), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч до вычета налогов).

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что кандидаты в космонавты в России после повышения будут получать в среднем 300 тысяч рублей ежемесячно, а опытные летчики – более 500 тысяч рублей.