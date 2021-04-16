Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,7 миллиарда рублей

Самым богатым депутатом Госдумы оказался основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев, который по итогам 2020 года заработал 2,7 миллиарда рублей. Соответствующие данные указаны в опубликованной 16 апреля декларации на сайте Кремля.

Депутат владеет вертолетом, двумя автомобилями медицинской службы, машинами Hammer H2 и Mercedes-Benz G63 AMG, двумя грузовыми машинами, мотоциклом, двумя моторными лодками и вездеходным транспортером HAGGLUNDS BV 206. За 2019 год он задекларировал доход в размере 2,352 миллиарда рублей.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область, а также является членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В Совете Федерации самый высокий доход задекларировал сенатор Валерий Пономарев. Он заработал за 2020 год 4,2 миллиарда рублей против 2,8 миллиарда рублей в 2019 году. Самым богатым чиновником оказался глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его доход по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей.

По данным Росстата, среднедушевые доходы россиян на конец 2020 года составили 42 543 рубля, а средняя зарплата — 56 044 рубля в месяц. Размер пенсии в стране достигает 16 790 рублей в месяц.