Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России за апрель. Одну из самых высоких зарплат — до 650 тысяч рублей в месяц — предлагают директору по маркетингу в Москве, передает ТАСС.

На втором месте оказалась вакансия врача хирурга-имплантолога-ортопеда, кандидату предлагают до полумиллиона, а 350 тысяч рублей в месяц обещают заместителю IT-директора одной из столичных фирм. В Санкт-Петербурге одну из самых высоких зарплат — до 300 тысяч рублей в месяц — предлагают бухгалтеру розничной сети, а разработчик IOS может получать 270 тысяч рублей.

В Воронеже ищут управляющего директора со ставкой в 300 тысяч рублей в месяц, а в Екатеринбурге открыта вакансия системного аналитика и инженера-строителя (по 150 тысяч рублей в месяц).

Ранее в апреле стало известно, какая сумма сбережений нужна россиянам для комфортной жизни. Как показал опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка, в среднем гражданам нужно 1,3 миллиона рублей. Причем больше всего денег требуется жителям Москвы. Владивостока и Санкт-Петербурга.