Россияне назвали своих самых «вредных» коллег

Сложнее всего общаться на работе с бухгалтерами и юристами, считают россияне. Опрос провел сервис по поиску работы Superjob.

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Также в числе своих самых «вредных» коллег опрошенные назвали менеджеров по продажам, IT-специалистов, а также представителей собственной профессии. Около 36 процентов россиян сообщили, что легко общаются на работе с коллегами из разных сфер.

В трудностях коммуникации мужчины признаются чаще женщин. Однако последним сложнее дается общение с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями. Около 42 процентов женщин не испытывают никаких сложностей с общением, среди мужчин таковых 29 процентов.

По мнению семи процентов опрошенных, трудности с коммуникацией не зависят от профессии: гораздо важнее особенности характера, темперамента и черты личности коллеги.

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели заменить своих начальников и возглавить компании, в которых работают. О желании занять руководящую должность на нынешнем месте работы заявили 24 процента респондентов. Еще 62 процента ответили, что не имеют такой цели. Чаще других о желании возглавить предприятие-работодатель говорили программисты.