Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Среди самых высокооплачиваемых вакансий в Москве оказались стоматолог, няня-гувернантка и шеф-повар. Соответствующий рейтинг на апрель составил сервис «Работа.ру», передает РИА Новости.

Одну из самых высоких зарплат в столице предлагают стоматологу-имплантологу — 400 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, действующие сертификаты на медицинскую деятельность, а также релевантный опыт работы не менее пяти лет.

Менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет может рассчитывать на заработок до 350 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что обычно зарплата на этой должности состоит из оклада и премии от продаж. Кроме того, работа предполагает деловой дресс-код в офисе.

До 300 тысяч рублей ежемесячно готовы платить менеджеру по продукту мобильного приложения в IT-компании и няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. В первом случае работодатель готов оплатить повышение квалификации, а также отправлять сотрудника на профильные конференции. Во втором от соискателя требуется высшее педагогическое и музыкальное образование, а также желательно знание английского языка.

Зарплату до 200 тысяч рублей в Москве предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. От 190 тысяч рублей в месяц зарабатывать может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. Шеф-повару в английском пабе готовы платить до 180 тысяч ежемесячно.