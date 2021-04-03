Названы самые высокооплачиваемые должности в России

Названы самые высокооплачиваемые должности в Москве и других российских городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подборку вакансий, составленную специалистами сервиса HeadHunter.

В Москве список возглавляет вакансия коммерческого партнера в нефтехимической отрасли. Его зарплата составляет 500 тысяч рублей. Следующим идет стоматолог-хирург-имплантолог с зарплатой от 300 до 750 тысяч рублей, далее — менеджер по работе с клиентами в инвестиционной компании. Ему работодатели готовы предложить 300-600 тысяч рублей.

За пределами столицы высокооплачиваемые вакансии есть в Набережных Челнах — начальнику оздоровительного лагеря предлагают до 500 тысяч рублей. В Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге можно найти должности с зарплатой 300 тысяч рублей — это главный инженер-конструктор, менеджер по продажам металлопроката и руководитель отдела аренды в торгово-развлекательном комплексе соответственно.

В Сочи актуальны услуги дизайнера интерьера с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей.

В формате удаленной работы наиболее высокооплачиваемыми считаются должности менеджера, архитектора, репетитора и аналитика.