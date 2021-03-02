Названы главные профессии будущего

Бизнесмен Рубен Варданян назвал главные профессии будущего, которые появятся благодаря трансформации рынка труда. Об этом он рассказал в интервью РБК. По мнению миллиардера, прежние компетенции теряют актуальность из-за формирования новой бизнес-среды.

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«Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать?» — сказал Варданян. Он уверен, что в скором времени будут востребованы те, кто умеет объединять усилия специалистов из разных сфер.

Еще в качестве примера предприниматель привел «синтезатора данных»: в его представлении это человек, который может оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение.

Что касается профессий, которые в будущем могут стать ненужными, то речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистах. Спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники.

Кроме того, в ближайшие годы невостребованными на рынке рискуют оказаться преподаватели иностранных языков: это во многом тоже связано с развитием технологий.