Россияне отказались жить в мире без работы

Большинство россиян (61 процент) не верят в возможность существования общества, где в труде нет необходимости и любой человек сможет сам решать, работать ему или нет. При этом более половины граждан признались, что и не хотели бы жить в таком мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает РИА Новости.

Рассуждая о том, сколько будут работать люди в будущем, примерно через 50 лет, около трети граждан посчитали, что они будут трудиться меньше, по 25 процентов опрошенных заявили, что они будут работать столько же или больше, остальные граждане затруднились с ответом.

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Кроме того, большинство респондентов (55 процентов) сошлись во мнении, что развитие новых технологий приносит миру больше пользы, каждый четвертый отметил, что новые разработки наносят человечеству больше вреда. Более 10 процентов ответили, что движение прогресса приносит как пользу, так и вред в равной степени.

Опрос показал, что две трети россиян считают, что в будущем исчезнет ряд профессий. Пятая доля респондентов сказали, что сохранятся все специальности. Также 72 процентов опрошенных выразили уверенность, что новые технологии не смогут полностью заменить труд людей.

В январе россияне выбрали самые перспективные профессии в 2021 году. Каждый восьмой гражданин выбрал специальность IT-специалиста, 11 процентов россиян назвали программистов наиболее востребованными на рынке труда, еще 1 процент россиян упомянул разработчиков и системных администраторов. 8 процентов опрошенных выбрали профессию врача самой актуальной в наступившем году.