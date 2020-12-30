Раскрыты профессии работающих в Новый год россиян

Около 15 процентов россиян выйдут на работу в новогоднюю ночь, еще 39 процентов граждан будут трудиться с 4 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса поиска работы Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe, передают «Известия».

Самые распространенные профессии среди тех, кто будет работать в праздник — менеджер по продажам, продавец-кассир, администратор магазина, водитель, логист, кондуктор, полицейский, сотрудник МЧС и работник коммунальных служб.

Большинство респондентов признались, что работают в ночь на 1 января, так как на это время выпала их смена. Еще 17 процентов россиян указали, что им приятно осознавать, что в новогоднюю ночь они могут помочь людям. Чуть меньше граждан, преимущественно мужчины от 25 до 34 лет, отметили заинтересованность в увеличенной зарплате за работу в праздники.

Большая часть работающих с 31 декабря на 1 января респондентов планируют позвонить родственникам и друзьям по видеосвязи, а также обменяться с коллегами символическими подарками.

Все 85 российских регионов объявили 31 декабря 2020 года выходным днем. Инициативу сделать этот день нерабочим поддержал президент России Владимир Путин. За такое решение высказались 80 процентов россиян. Они объяснили, что хотели бы посвятить день подготовке к празднованию Нового года с близкими.