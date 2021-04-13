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Названы сферы работы с самыми частыми премиями в России

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России назвали сферы, работники которых чаще всего получали премии в начале года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

По словам аналитиков, к таким сферам относятся производство, промышленность (18 процентов) и транспорт (8 процентов). Еще 6 процентов получили прибавку, работая в отраслях IT и строительства, и премии — 5 процентов сотрудников охраны. По 2 процента респондентов, получивших квартальную премию, заняты в ретейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR. В исследовании участвовали более пяти тысяч человек из всех регионов России.

Ранее в апреле сервис Superjob представил результаты исследования, которое показало, что россияне готовы отказаться от карьерного роста ради прибавки к зарплате. «Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги», — заметили аналитики. Среди россиян старше 45 лет большинство (86 процентов) предпочли деньги повышению. Граждане от 18 до 24 лет выбрали бы деньги в 66 процентах случаев.

Также в апреле стало известно, что больше трети граждан (36 процентов) готовы работать за «черную» зарплату. Во многом на согласие получать деньги «в конверте» влияет уровень дохода: среди тех, кто получает 30 тысяч в месяц, доля тех, кто отказался бы получать деньги так, составляет 32 процента, а у людей с заработком более 80 тысяч рублей — уже 43 процента.

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