Россияне перехотели получать зарплату «в конвертах»

За последние годы россияне перехотели получать деньги «в конвертах». Работать за так называемую «черную» зарплату согласны больше трети граждан (36 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

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Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель выше — 39 процентов. С другой стороны, 35 процентов участников опроса отказались бы работать на таких условиях, причем это напрямую зависит от уровня заработка: чем выше зарплата, тем вероятнее граждане отказываются получать деньги в конвертах. Например, среди тех, кто получает 30 тысяч в месяц, доля составляет 32 процента, а у людей с заработком более 80 тысяч рублей — уже 43 процента.

Опрос проводили в начале апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России в 441 населенном пункте, во всех федеральных округах страны.

SuperJob указал, что в сравнении с 2011 годом количество россиян, отказывающихся работать на условиях «черной» зарплаты выросло. Десять лет назад отрицательный ответ на такое предложение давали 27 процентов граждан.

Другое исследование Superjob показало, что большинство россиян готовы променять карьерный рост на прибавку к зарплате. Причем чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги. Среди россиян старше 45 лет большинство (86 процентов) предпочли деньги повышению. Среди россиян помладше (от 18 до 24 лет) так же ответили 66 процентов.