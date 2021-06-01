Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 35,762 миллиарда долларов за первые пять месяцев года, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Больше всех разбогател основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда). Также выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина (на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов).

На первом месте среди российских миллиардеров находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (плюс 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда). В десятку также попали совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс 4,45 миллиарда долларов), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (его богатство выросло на 2,82 миллиарда), Геннадий Тимченко («Новатэк» и «Сибур») разбогател на 2,72 миллиарда, Роман Абрамович (Evraz) — на 445 миллионов долларов, а основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — на 1,37 миллиарда долларов.

У шестерых участников рейтинга капитал снизился. Больше всех потерял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (1,59 миллиарда долларов) и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — 713 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов от всего размера экономики России.