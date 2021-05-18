Подсчитано число банковских клиентов-миллионеров в России

В российских банках размещают средства около 41 тысячи человек с финансовыми активами от одного миллиона долларов. Об этом говорится в исследовании Frank RG, пишет РБК.
По подсчетам аналитиков, за год показатель увеличился на 10,8 процента. Большая часть банковских вкладов (от 30 миллионов рублей), а также средств под управлением приходится на банки с государственным участием (75,8 процента). В исследовании отмечается, что в общей структуре капитала выросла доля валютных активов клиентов — с 53,6 до 55,3 процента.
Cнижение ключевой ставки вынудило большое число богачей переключиться с депозитов на инвестиционные продукты. Общий объем инвестпортфеля за год подскочил с 2,9 до 4,3 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов от всего размера ВВП России.
В Швеции миллиардеры владеют состоянием около 30 процентов. На третьем месте оказались богачи из Индии и США (по 19 процентов). Самым богатым человеком в России является владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние насчитывает 32 миллиарда долларов.